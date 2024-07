Jovem é agredido com cassetetes e chutes durante rodeio, confira o vídeo

Circula nas redes sociais o vídeo de uma abordagem policial durante rodeio no Parque de Exposições de Miradouro, na região da Zona da Mata (MG), que mostra um jovem sendo agredido por policiais militares com chutes, socos e golpes de cassetete.

O caso ocorreu na última sexta-feira (5/7) durante uma festa agropecuária. As imagens mostram dois policiais agredindo o rapaz. Em dado momento, um dos militares dá uma rasteira e jogo o homem no chão. O abordado foi imobilizado e agredido até a chegada de outros policiais, que também batem nele.

Vídeo:

Em nota, a 4ª Região da Polícia Militar informou que tomou conhecimento do vídeo e que o autor, de 23 anos, estaria importunando as mulheres da festa e, ao ser advertido por um homem, de 63 anos, agrediu o idoso com chutes e socos, que chegou a ficar inconsciente e foi socorrido para um hospital de Muriaé (MG).

“Diante da situação, a PM foi acionada por populares e, durante a abordagem, o autor não acatou as ordens dos policiais militares. Bastante exaltado e agressivo, ele investiu contra os policiais militares com chutes e socos. Os policiais militares utilizaram de força e uso de bastão, para quebrar a resistência do autor e realizar sua prisão. O vídeo de poucos segundos, que foi divulgado nas redes sociais, não mostra toda a dinâmica do ocorrido. Foram arroladas testemunhas que presenciaram toda ação e a Polícia Militar encaminhará à Polícia Judiciária outras provas que auxiliarão na apuração dos fatos”, detalha a nota.

Ainda assim, a corporação informou que, “para garantir a lisura e transparência”, vai instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta da equipe.