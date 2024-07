Milhares de peixes aparecem mortos em rio no interior de SP; veja o vídeo

Milhares de peixes apareceram mortos em trecho do Rio Piracicaba, no interior de São Paulo Foto: Arquivo Pessoal

Milhares de peixes apareceram mortos no Rio Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo, 7. Autoridades ambientais apuram as circunstâncias do incidente. Especialistas alertam para a possibilidade de ter relação com a poluição no rio, que apresentou coloração anormal e espuma (veja abaixo).



Ao Terra, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) informou que foi acionada e que técnicos da Agência Ambiental de Piracicaba atuam no local, com apoio do serviço municipal de água e esgoto. Amostras estão sendo coletadas para análise, e o rio continua sendo monitorado pela companhia.

O trecho mais crítico foi registrado nas proximidades do bairro Nova Piracicaba, onde há uma rampa pública para o acesso de barcos.

Indícios, no entanto, dão conta de que as águas do Rio Piracicaba possam ter sido contaminadas por poluentes. De acordo com o biólogo Eric Comin, o despejo de resíduos de esgoto e outros materiais, por exemplo, podem modificar a acidez e a concentração de oxigênio da água.

“Esse material cria uma camada de matéria orgânica e prolifera algas, que acabam com o oxigênio dissolvido na água, ocasionando a mortalidade de diversas espécies de peixes”, avalia o biólogo.