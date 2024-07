Quem é o casal que contratou Justin Bieber e Rihanna para casamento

Reprodução/@justinbieber Justin Bieber postou fotos com os noivos e vídeos da apresentação no seu perfil do Instagram

O filho mais novo de Mukesh Ambani – o homem mais rico da Índia – e sua noiva promoveram um desfile de estrelas do pop nos últimos meses para celebrar os eventos relacionados ao casamento. Justin Bieber voou para a Índia para um show privado para as famílias e os amigos do casal Anant Ambani e Radhika Merchant, em uma celebração em Mumbai, na última sexta-feira (5).

Meses antes, em março, Rihanna fez seu primeiro show completo em anos na primeira festa pré-casamento do casal, na qual o mágico David Blaine, Akon e vários artistas de Bollywood também se apresentaram.

Os artistas costumam ser discretos sobre seus cachês para apresentações privadas, mas, segundo a BBC, os Ambanis teriam pagado cerca de US$ 10 milhões (R$ 54,7 milhões) a Bieber e cerca de US$ 7 milhões (R$ 38,2 milhões) a Rihanna, enquanto um veículo de notícias local informou que a cantora e sua equipe receberam pouco menos de US$ 9 milhões (R$ 49,2 milhões).

Em maio, os noivos fizeram um segundo evento pré-casamento que ocorreu dentro e fora de um cruzeiro na Itália e contou com performances de David Guetta, The Backstreet Boys, Katy Perry, Andrea Bocelli e Pitbull, segundo a Vanity Fair.

Fonte: Forbes