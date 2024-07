Vídeo: PM dá mata-leão em influencer com filha de 6 anos e fere menina

O influencer Márcio Patrick, conhecido nas redes sociais como Stanley Neguitin, afirma que sua filha, de 6 anos, ficou ferida após dois policias militares (PMs) entrarem na casa dele, na noite dessa quarta-feira (3/7), em Itapevi, na Grande São Paulo.

O rapaz de 24 anos, com 115 mil seguidores, é conhecido na cidade por causa de um podcast, apoiado pela prefeitura, no qual fala em nome da população periférica.

Imagens feitas por testemunhas (assista abaixo), mostram dois PMs da 3ª Cia. do 20º Batalhão entrando na residência do rapaz, após baterem boca com ele.

Um dos policiais, como mostram as imagens, aplica uma chave de braço no influencer, que estava com a filha no colo, asfixiando-o. A criança fica assustada e chora, como ainda mostra o registro feito com um celular.

Stanley afirmou ao Metrópoles, na tarde desta quinta-feira (4/7), que a truculência da abordagem policial chegou “a tirar sangue” da criança. Ele compartilhou uma foto de sua calça jeans, que usava no momento da abordagem, supostamente com manchas de sangue da menina.

Sete dias para sair

O influencer afirmou que mora há cerca de um mês no imóvel, junto com a filha, que ele cria sozinho, no bairro Parque Suburbano. A proprietária, acrescentou, sem motivo aparente, teria solicitado para que os dois se mudassem do local. Para isso, teria estipulado sete dias como prazo limite.

“Mas as contas estão todas em dia e falei para ela que sairia da casa tranquilo, mas para isso ia precisar de um mês, até achar outro lugar”.

Vídeo

O influencer acrescentou que, por volta das 20h40, os policiais Fabiano Jackon Alves Portugal e Wesley de Carvalho Bonifácio, do 20º Batalhão, atendiam a outra ocorrência, em um imóvel que fica em frente à casa do rapaz.

“Aí a proprietária aproveitou a situação e falou para os policiais que eu estava ocupando o imóvel, que não queria sair. Mas não é nada disso.”

Os PMs então se aproximaram do influencer, que estava na calçada.

Stanley disse ainda que, durante a abordagem, chamou um dos policiais pelo nome e patente, que constavam na identificação do PM.

“Chamei ele pelo nome, cabo Portugal. Aí ele me disse que não era para chamar ele pelo nome e me deu um soco no estômago. Mesmo sem ar, argumentei que sou trabalhador, que pago minhas contas”.

A agressão deixou vizinhos do rapaz indignados, como é possível ouvir nos registros em vídeo.

Liberação e bate boca

Após consultarem os dados do influencer, ele foi liberado e entrou em sua casa. Um dos PMs teria pedido para ele sair novamente, mas o rapaz se negou e desafiou os policiais a entrarem na casa, sem mandado. “Não vou mentir. Está registrado em vídeo. Chamei eles de cururu e que não tinham coragem de entrar em minha casa sem mandado”.

Uma das testemunhas que acompanhava a situação desde o início gravou os policiais entrando no imóvel e asfixiando o influencer, mesmo com ele segurando a filha no colo.

“Depois de tudo isso, de tirar sangue de minha filha, me levaram para baixo de novo, ainda com o PM me dando um mata-leão [chave de braço no pescoço]. Fiquei sem ar e desmaiei”.

Na delegacia de Itapevi, o influencer precisou assinar um boletim de ocorrência em que é citado como autor de desacato e injúria contra os PMs.

Ele garantiu que irá procurar a Corregedoria da corporação para formalizar uma denúncia contra a conduta dos policiais. Ambos usavam câmeras corporais.