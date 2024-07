VÍDEO: Motociclistas viralizam ao dar “surra” com chinelo em motoristas; assista

Um vídeo bastante inusitado viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (4), mostrando motoqueiros batendo em motoristas enquanto dirigem no Rio de Janeiro.

Na filmagem, é possível ver que dois homens estão à bordo da motocicleta e passam por uma via bastante movimentada. Eles passam entre os veículos e batem, usando um chinelo, nos motoristas que dirigem com o braço para fora do carro.

O ato inusitado chama a atenção para infrações no trânsito. O ato de dirigir com o braço para fora do veículo é ilegal, pode aumentar risco de acidentes e resultar em multa de R$ 130.

Veja o vídeo:

Fonte: Bnews