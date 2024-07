EUA: feriado de 4 de julho é recheado de curiosidades; entenda

Nos Estados Unidos, no dia 4 de julho, homens vestindo camisetas vermelhas, brancas e azuis tiram a poeira de suas churrasqueiras, crianças brincam com bombinhas em becos sem saída e comerciais com tema patriótico tomam conta das ondas de rádio.

É o Dia da Independência.

Se você cresceu em outro lugar e já achou os costumes americanos um pouco estranhos, aqui está o que você precisa saber sobre este importante feriado.

Por que o 4 de Julho?

Em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência foi adotada pelo Congresso Continental, dois dias após uma votação sobre a separação do Reino Unido. A Declaração, redigida por Thomas Jefferson (que acabou por se tornar presidente e morreu no dia 4), é basicamente a certidão de nascimento da América, declarando os EUA separados do poder britânico.

Embora esses Pais Fundadores tenham assinado o documento em 1700, o Dia da Independência não se tornou oficialmente um feriado até 1870, e os funcionários federais só passaram a ter a folga remunerada em 1941.

Então você pode pensar no dia 4 como uma festa de aniversário gigante em todo o país, para a qual usamos velas gigantes que explodem violentamente no céu.

Por que a frase “terra dos livres, lar dos bravos”?

Esta frase vem do hino nacional, “The Star-Spangled Banner”, que foi escrito por Francis Scott Key. Se você ouvir a letra com atenção, notará que a música narra os acontecimentos do bombardeio de Fort McHenry em 1814.

Em 1931, foi nomeado hino nacional. Não se preocupe, você não precisa memorizar tudo; cantarolar funciona bem para muitos americanos.

Por que tanto cachorro-quente?

Os cachorros-quentes tornaram-se extremamente populares nos Estados Unidos no final do século XIX. Esses bad boys agora são um alimento básico em qualquer churrasco de 4 de julho. Os americanos consumiram pelo menos 150 milhões de cachorros-quentes no feriado do ano passado, de acordo com o Conselho Nacional de Cachorro-Quente e Salsicha.

Por que explodimos coisas?

Os fogos de artifício foram trazidos para os Estados Unidos inicialmente por imigrantes italianos que se estabeleceram aqui no final do século XIX. Agora, a América consome fogos de artifício em grandes quantidades em homenagem a este feriado, importando mais de 100 toneladas de fogos de artifício de exibição em 2017, de acordo com a Associação Americana de Pirotecnia.

Mas os fogos de artifício têm uma história muito mais profunda aqui do que você imagina. Nossa história de fazer as coisas explodirem em comemorações remonta a 1777, um ano após a independência ter sido declarada. Naquele ano, uma celebração na Filadélfia incluiu 13 fogos de artifício disparados na Câmara dos Comuns em homenagem às 13 colônias.

De que outra forma os americanos comemoram?

Seria mais fácil contar as maneiras pelas quais não encontramos uma forma de comemorar o dia 4 de julho. Grelhados, piqueniques, festivais, desfiles: eventos são realizados em sua homenagem em todo o país.

Em Atlanta, as pessoas deixam o churrasco de lado para participar da maior corrida de 10 km do mundo, na AJC Peachtree Road Race. E em Coney Island, em Nova York, o Nathan’s Hot Dog Eating Contest é praticamente um feriado próprio.

Estou nos EUA. Onde posso participar da diversão?

Há muitas maneiras de começar o feriado, seja um desfile tradicional ou uma celebração mais estranha. Muitos pequenos desfiles são realizados pelos bombeiros e escolas locais, então verifique os próximos eventos. Muitos shows de fogos de artifício são realizados no centro da cidade; siga a longa fila de carros indo naquela direção.

Fonte: CNN