Estoque do emprego formal passa de 109 mil vagas no Acre: maioria dos municípios amplia contratações

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego relativos a agosto indicam que no período foram contratados com vínculo celetista 232.513 trabalhadores. Uma variação positiva de 0,49%.

Das atividades econômicas observadas, o setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse saldo em todo o território nacional, com 118.364 postos, admitindo 1.037.277 trabalhadores e desligando 918.913 deles.

Desses postos no setor de serviços, o segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas representou 40.512 novos postos formais.

Todas as atividades relacionadas no Novo Caged apresentaram saldos positivos no volume de contratações, liderados pelo setor de serviços; seguido pela indústria em geral (51.634 postos); comércio (47.761 postos); construção (13.372); e agricultura, com 1.401 novas vagas.

No Acre, o mês de agosto, segundo observações da equipe técnica da Federação do Comércio do Estado do Acre, registrou um estoque de 109.840 trabalhadores com vínculo celetista. Desse estoque, foram 4.492 contatações e 4.140 desligamentos, mantendo um saldo positivo de 352 novas vagas formais, representando uma variação positiva de 0,32%, com predominância nas admissões registadas no setor de serviços, notadamente nas atividades administrativas e serviços complementares às famílias.

Na maioria dos municípios acreanos, houve contratações, liderada por Rio Branco, com 3.300 admissões contra 3.001 desligamentos, mantendo saldo positivo de 299 novos postos, seguido por Cruzeiro do Sul e Brasiléia, com saldo positivo de 26 novas contratações; Senador Guiomard, com saldo de 25 novas vagas; e Bujari, contratando 24 novos trabalhadores.

Dos municípios acreanos, os que mais desligaram do que contrataram foram: Sena Madureira, reduzindo 53 postos; Epitaciolândia, com uma redução de 18 postos; Placido de Castro, com menos 13 postos; Feijó, com 6 postos a menos; e Marechal Thaumaturgo, com uma vaga a menos ocupada.

O assessor da presidência da Fecomércio do Acre, Egídio Garó, comentou que, apesar desse panorama positivo, alguns municípios, como Jordão e Santa Rosa do Purus, registraram uma redução no número de postos de trabalho. “No acumulado do ano, todos os municípios contrataram mais do que desligaram, exceto Jordão, com 57 postos a menos, e Santa Rosa do Purus, com menos 1 vaga” disse Garó.

Todo o estado do Acre, no acumulado do ano, registrou 37.199 novos funcionários e desligou 31.195 deles, mantendo uma variação positiva de 5,78%. Em termos percentuais, o Estado foi o que mais contratou em toda a região norte, depois do Amapá, que teve uma variação relativa de 7,7%.