Briga política entre pré-candidatos termina em troca de socos e boletim de ocorrência; veja vídeo

O pré-candidato a prefeito de Peixoto de Azevedo, Nilmar Nunes de Miranda, conhecido como ‘Paulistinha’, é suspeito de agredir o pré-candidato a vereador Sirney de Paula. O caso foi registrado na tarde da última terça-feira (2).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a briga começou por causa de uma discussão envolvendo questões políticas entre os candidatos.

No vídeo, Paulistinha tira o chapéu de Sirney e a confusão começa quando o pré-candidato desfere um soco no rosto do outro. Sirney declarou que Paulistinha foi até o carro e teria ameaçado pegar uma arma.

Sem áudio, não é possível determinar o conteúdo da discussão. No entanto, os dois parecem bastante exaltados e trocam socos. Logo após, populares intervêm para apartar a briga.

Conforme informações do portal Diário Digital MT, após a agressão, Sirney registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Militar iniciou diligências para prender Paulistinha. No entanto, ele conseguiu escapar do flagrante.

Fonte: BNEWS