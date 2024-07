Torcedor do Atlético faz gestos racistas para flamenguistas na Arena MRV; vídeo

A vitória do Flamengo por 4 a 2 diante do Atlético, na noite de quarta-feira (3), contou com mais um caso de racismo. Na arquibancada da Arena MRV, um atleticano fez gestos se referindo à pele, apontando para os rubro-negro, que estavam localizados na parte superior do estádio. Um torcedor do clube carioca registrou o momento.

Mais um caso isolado de racismo nº 156546545645, agora no estádio do @Atletico 🎥 @aguilacrf pic.twitter.com/wmyyNbmM8f — Central Do Flamengo (@CentralFlaNacao) July 4, 2024

Logo após o vídeo repercutir nas redes sociais, o Atlético se manifestou.

“O departamento jurídico foi acionado e busca identificar o torcedor que aparece nas imagens, para aplicar as punições previstas nas regras de uso da Arena MRV e no Regulamento do programa de sócio-torcedor Galo Na Veia”, detalhou a assessoria do Atlético.

Torcedor do Atlético fazendo gesto racista – Foto: Reprodução

Como foi o jogo

Com ambas as equipes desfalcadas em campo, o Flamengo levou a melhor. O time carioca abriu o placar logo aos 14 minutos, com Bruno Henrique. Em seguida, Carlinhos e Ayrton Lucas ampliaram o marcador pelo time visitante. O primeiro gol do Galo foi de pênalti, com Hulk. Mas, 11 minutos depois, Bruno Henrique voltou a marcar, e fez o quarto do Flamengo. Já nos acréscimos, Hulk, mais uma vez, mandou a bola para o fundo da rede.