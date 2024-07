Filhote de onça é resgatado após ser abandonado em casa na área rural de Goiás. O felino foi retirado do local pelo Grupamento de Operações no Cerrado, da Polícia Militar do DF, em Formosa (GO), na segunda-feira, 1º.

De acordo com o agente responsável pela gravação, o filhote estava abandonado pela mãe na residência. “O animal, saudável, foi levado para avaliação e posteriormente encaminhado para ser reintroduzido em seu habitat natural”, informou a PM.

Reprodução/pmdfoficial/Instagram