Refrigerante zero açúcar é mais saudável? Profissionais revelam

Você já ouviu falar que refrigerante zero açúcar é mais saudável do que as versões açucaradas? A Boa Forma conversou com profissionais da área da saúde para descobrir se isso realmente é verdade. Veja a seguir!

Refrigerante zero açúcar é mais saudável?

Não é correto dizer que o refrigerante zero açúcar é mais saudável.

“Apesar de ser considerado uma opção interessante para quem está buscando monitorar a ingestão de açúcar ou até mesmo a perder peso, o refrigerante zero açúcar contém vários outros componentes que também não fazem bem à saúde do nosso organismo, entre eles, corantes, conservantes, ácido cítrico, aromatizantes, adoçantes artificiais e o ácido fosfórico”, fala a Thaís Barca, nutricionista esportiva e funcional da Clínica CliNutri.

Quais são os riscos à saúde?

Existem estudos que já apontaram os malefícios dos adoçantes artificiais à saúde a longo prazo.

“Pesquisas mostram os efeitos nocivos dos adoçantes artificiais ao corpo, especialmente quando são consumidos em excesso. Eles podem favorecer doenças crônicas, alterações no metabolismo, desequilíbrio da microbiota intestinal e problemas digestivos”, diz Barca.

Sacarina, ciclamato de sódio, sucralose, acessulfame de potássio e aspartame estão entre os adoçantes artificiais que podem ser encontrados nos refrigerantes zero açúcar.

O ácido fosfórico, por sua vez, pode prejudicar a saúde óssea e contribuir para o desenvolvimento de condições como osteoporose e cáries.

“Além disso, a acidez dessas bebidas é outro fator que pode afetar a saúde bucal e o trato gastrointestinal”, completa a Maria Clara Pinheiro, nutricionista.

Thaís ainda lembra que alguns refrigerantes também possuem cafeína, uma substância que, quando ingerida sem moderação, pode causar insônia, irritabilidade e arritmia cardíaca.

“Exagerar no refrigerante sem açúcar pode contribuir para o ganho de peso, por interferir no metabolismo e na regulação do apetite, para um maior risco de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, para condições cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial e AVC, e para complicações na saúde digestiva e imunológica”, resume a Dra. Marcella Garcez, nutróloga.

Nutricionistas recomendam refrigerantes sem açúcar?

“Eu não recomendo o consumo regular de refrigerantes, seja com ou sem açúcar, devido aos potenciais riscos à saúde”, orienta a Amanda Guerra, nutricionista.

“Uma bebida verdadeiramente saudável é aquela que não contém aditivos químicos, corantes artificiais, açúcares adicionados ou adoçantes artificiais”, completa Guerra.

Refrigerante sem açúcar não causa ganho de peso?

Mito.

Maria Clara Pinheiro revela que, por mais que os refrigerantes sem açúcar apresentem zero calorias, o consumo deles pode sim contribuir indiretamente para o ganho de peso.

“Essas bebidas podem estimular o desejo por alimentos mais calóricos e colaborar para o desequilíbrio do metabolismo. Além disso, estudos sugerem que adoçantes artificiais podem interferir na regulação do apetite e na microbiota intestinal, o que pode impactar o peso corporal a longo prazo”, esclarece ela.

Quais são as melhores alternativas ao refrigerante?

Ao contrário do que muitas pessoas acham, os refrigerantes, sejam eles com ou sem açúcar, não são capazes de promover a hidratação do organismo. A melhor forma de fazer isso é tomando água regularmente ao longo do dia.

Existem várias alternativas saudáveis e saborosas para substituir o refrigerante, entre elas:

Água com gás

Chás sem açúcar

Smoothies naturais

Água de coco

Kombucha

Água aromatizada com frutas ou ervas

Sucos naturais

Refrescos de frutas

“Eu sugiro não adoçar e nem coar os sucos naturais, para manter as fibras da fruta utilizada e garantir ainda mais benefícios à saúde”, aconselha Thaís Barca.