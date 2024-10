Divulgada lista de classificados em processo seletivo de estágio

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), publicou nesta quarta-feira, 16, a lista de classificação definitiva do processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários. A seleção, que visa atender às demandas de secretarias, autarquias e fundações do estado, foi realizada em parceria com a Universidade Patativa do Assaré (UPA), agente de integração do certame.

De acordo com as regras do edital, os candidatos que não constam na lista de aprovados não alcançaram a pontuação mínima exigida na prova objetiva online, conforme o item 5.4 do edital. Para ser aprovado, era necessário obter pelo menos 50% de acerto, o equivalente a 15 pontos.

O resultado final visa formar um cadastro de reserva para futuras oportunidades de estágio em órgãos do Poder Executivo estadual. O processo garante que, à medida que as vagas forem surgindo, os candidatos classificados possam ser convocados conforme a necessidade das instituições.

SEAD