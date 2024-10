O EX-PREFEITO Marcus Alexandre (MDB), derrotado na última eleição para a PMRB pelo prefeito Tião Bocalom (PL), disse ontem ao BLOG que vai continuar fazendo e participando da política no MDB. “Nos próximos anos ajudarei no fortalecimento partidário, na função que for chamado para contribuir pela Executiva”, destacou Marcus. Falou ainda que não vai fazer avaliação da campanha no calor do resultado, mas ressaltou que resistiu bravamente até o final, mas que a força das máquinas estatal e municipal foi determinante para a sua derrota. “No meu coração só tem gratidão a todos que nos ajudaram”, enfatizou. Sobre a eleição de 2026 deixou em aberto, dizendo que tanto pode ser candidato a um cargo majoritário ou proporcional. “Não descarto nada”, concluiu Marcus.

SEM POLITICAGEM

A SUPOSTA ameaça de morte contra o prefeito Tião Bocalom deve ser apurada com celeridade, e encarada com seriedade. Só não pode se transformar um fato policial em um fato político.

OPTOU PELO SILÊNCIO

ESTE espaço foi colocado ontem à disposição da vice-governadora Mailza Assis, para falar sobre os duros ataques sofridos de um vereador de Senador Guiomard. Não quis comentar. Optou pelo silêncio.

PARA UM BOM ENTENDEDOR….

PARA quem tem mais de um neurônio, meia palavra basta. O prefeito Tião Bocalom disse em recente entrevista que não vai colocar o seu nome como candidato a governador em 2026, mas que se o povo convocar vai pensar….

TAPA NA HIPOCRISIA

O COMENTÁRIO não é partidário e nem diz respeito ao último resultado eleitoral. O foco é de caráter: o ex-candidato a prefeito de Feijó, Railson Ferreira (REPUBLICANOS); e a ex-candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, médica Jéssica Sales (MDB), deram um tapa na hipocrisia e no falso moralismo ao enfrentarem de cara limpa, o preconceito idiota ao não mascarar na campanha as suas preferências sexuais por parceiros do mesmo sexo. Foi um ato elogiável e corajoso. Já vi muita gente que aparece com a Bíblia na mão falando em família e ser cristão, vir a ser denunciada por crimes de pedofolia ou estupro. Desconfie sempre quando alguém aparece posando como defensor da moral e dos bons costumes. Desconfie, desconfie…. Fecho com uma frase da escritora Clarice Lispector: “O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo”.

FOCO É O SENADO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) não tem outro foco para 2026, que não seja o de disputar a reeleição. Está fora de cogitação ser candidato a deputado federal ou deputado estadual. O Petecão consegue se posicionar numa campanha, quando menos se espera. A eleição de 2026 é uma eleição num cenário diferente.

NOME RESPEITÁVEL

A ENTRADA do Procurador Sammy Barbosa na lista que vai escolher o novo integrante do STJ, é para encher de orgulho os acreanos. Seu currículo é invejável, denso e respeitável. Torço pelo seu sucesso na escolha. O Sammyr só tem um defeito: ser torcedor do Flamengo.

PONTO A FAVOR

O SENADOR Alan Rick (UB) terá um ponto a seu favor, se for mesmo disputar o governo em 2026: tem ações do seu mandato em todos os municípios e se comunica bem.

SEM CHANCE

NÃO creio nas hipóteses do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) disputar o governo ou uma vaga de senador em 2026: o seu partido não tem estrutura financeira para nenhuma das duas empreitadas. Sabe disso.

SEM DISCUSSÃO

TODO mundo tem o direito de gostar ou não gostar dele, mas ninguém pode deixar de reconhecer ser hoje o governador Gladson Cameli a maior liderança política do Acre. É seu ciclo.

SEM TRIPUDIAR

NA sua entrevista ao BAR DO VAZ, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), agiu como um político maduro, não tripudiou sobre o adversário vencido e reconheceu que precisa melhorar a gestão, e conquistar com trabalho a parcela grande do eleitorado que não votou nele. Assim se faz política com grandeza.

VAI INTERFERIR

TODO prefeito diz que não vai interferir na escolha do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, mas acaba interferindo. Todos fizeram isso. E não vai ser o Tião Bocalom que deixará de fazê-lo. Tem que ter um presidente que seja da sua confiança.

ABRINDO CAMINHO

QUEM abre caminho para disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026, é o deputado Pedro Longo (PDT). Tem trabalho para postular um mandato. Só que deve procurar um partido que tenha chapa competitiva, o que não é o caso do PDT.

CASAMENTO DESFEITO

NA CAMPANHA que passou foi a primeira vez ao longo de sua trajetória, que o MDB fez uma aliança política com o PT. O casamento foi desfeito. Ambos estarão em palanques diferentes em 2026. Jacaré não casa com sucuri.

DEVE AVALIAR O CENÁRIO

A DEPUTADA federal Socorro Neri (PP) nunca fez nenhuma declaração a respeito, mas não será surpresa se em 2026 o seu nome aparecer muito bem avaliado para o Senado, e ela colocar o se colocar como opção partidária para disputar uma das duas vagas em jogo.

NÃO VAI SER CONTRA

CASO a vice-governadora Mailza Assis resolva disputar o governo, a tendência natural é que, ela tenha o apoio do governador Gladson, por um motivo: ela será a governadora quando ele disputar uma vaga no Senado. Não esperem um racha.

PEÇA IMPORTANTE

O deputado Nicolau Júnior (PP) foi uma peça importante na reeleição do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP). É preciso se reconhecer.

NOME CERTO

A EX-DEPUTADA federal Mara Rocha – ainda sem partido – é um nome certo no nicho mais conservador do eleitorado, para brigar por um mandato de senadora. É tão bolsonarista como o senador Márcio Bittar (UB).

FRASE MARCANTE

“Cada qual em seu trabalho pode louvar a Deus”. Cervantes.