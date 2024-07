Tiago Leifert x Vini Jr: Entenda a polêmica entre os dois que está causando

Após o Brasil empatar no jogo contra a Colômbia pela Copa América, Tiago Leifert fez críticas a Vini Jr no Twitter e disparou que o jogador não mantém o mesmo desempenho de quando atua no Real Madrid.

Ao ver a fala do ex-contratado da Globo, o futebolista se pronunciou e alfinetou o apresentador.

“Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele”, respondeu o craque.

Na web, diversos internautas gostaram da resposta do atleta, mostraram seu apoio a ele e detonaram o vídeo feito por Leifert.

Tiago Leifert respondeu declaração de Vini Jr

Após a reação do jogador de futebol, o ex-apresentador do Big Brother disse: “Acho que o Vinicius errou muito o alvo (…). Sou muito seu fã, acho você o melhor do mundo, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais”.

“Não retiro absolutamente nada do que disse na minha crítica. Não estou pedindo desculpa nem recuando. Acho que, se doeu, é porque é verdade”, completou.

Cabe lembrar que, depois que o Brasil venceu o Paraguai, Tiago opinou que Vini jogou para si e não para a seleção.

O Tiago Leifert arrumou um jeitinho de criticar o Vinicius Jr no ultimo jogo da seleção. Incrível isso kkkkkk eu acho que ele nunca assistiu um jogo do Vini na La Liga. Resumindo o vídeo: quero criticar alguém. pic.twitter.com/xwawnVoyfO — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) July 2, 2024