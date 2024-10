Rio Branco disputa lugar no concurso TOP 100 Stories da Green Destinations com Geoglifo Jacó Sá

A capital do Acre, Rio Branco, é um dos 17 destinos brasileiros que disputam lugar no TOP 100 Stories da Green Destinations. Com consultorias e contratação do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, o município inscreveu a história ‘Geoglifo Jacó Sá: Um Mistério Cravado na Terra de Rio Branco’ para concorrer com suas práticas sustentáveis no desenvolvimento do turismo local.

A cerimônia de premiação, parte da Conferência Global Green Destinations 2024, ocorre nesta terça-feira, 15, às 15h (horário de Brasília), em formato virtual. O evento destacará as histórias mais inovadoras e impactantes do setor de turismo responsável e poderá ser acompanhado clicando aqui.

O Fórum e a Prefeitura de Rio Branco firmaram parceria em julho de 2023 para para desenvolver o turismo sustentável na capital acreana.

A competição reconhece as iniciativas mais inovadoras e impactantes do turismo responsável e sustentável em todo o mundo. Os destinos vencedores não apenas ganharão visibilidade internacional, mas também se tornarão elegíveis para o cobiçado Green Destinations Stories Awards, cuja premiação ocorrerá na ITB Berlin, a maior feira de turismo do mundo, em 2025.

Confira os destinos que concorrem:

Arabutã – Santa Catarina

Barão de Cocais – Minas Gerais

Bodoquena – Mato Grosso do Sul

Bom Jardim da Serra – Santa Catarina

Bombinhas – Santa Catarina

Fernando de Noronha – Pernambuco

Itá – Santa Catarina

Parnamirim – Rio Grande do Norte

Penha – Santa Catarina

Rio Branco – Acre

Rota do Enxaimel – Santa Catarina

Santa Cruz – Rio Grande do Norte

São Miguel do Gostoso – Rio Grande do Norte

Sirinhaém – Pernambuco

Tamandaré – Pernambuco

Tibau do Sul – Rio Grande do Norte

Treze Tílias – Santa Catarina

O Sítio Jacó Sá, que fica na BR-317, em Rio Branco, é uma joia arqueológica que se revela aos olhos dos admiradores. No local são encontrados um conjunto de formas geométricas que encanta a mente e a imaginação. Um quadrado imponente com 140 metros de lado e um quadrado com um círculo interno de 113 metros de lado criam uma composição harmoniosa.

Visto pela primeira vez em 8 de abril de 2000, durante um voo de avião, Sítio Jacó Sá foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2018. Cada detalhe transporta para uma época passada, onde civilizações antigas deixaram sua marca para as gerações futuras. O geoglifo, com sua localização privilegiada no topo de um compartimento topográfico, a uma altitude de 194 metros em relação ao nível do mar, tem vistas panorâmicas deslumbrantes.

Cerimônia de premiação

Para divulgar os vencedores, a Green Destinations, uma fundação global dedicada ao desenvolvimento sustentável no turismo, organizará a cerimônia de premiação do TOP 100 Stories 2024, celebrando destinos de todo o mundo que superaram desafios ambientais, sociais e econômicos enquanto promovem práticas de turismo sustentável.

Avaliação e critérios

Os destinos inscritos passam por uma avaliação rigorosa, analisando de 15 a 30 critérios essenciais de sustentabilidade, com base nas diretrizes do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC). Cada destino deve alcançar uma conformidade mínima de 60% com os critérios. Após o concurso, os participantes recebem um relatório detalhado, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria.

Beth Bauchwitz, turismóloga e consultora da Rede DEL Turismo, ressalta a importância do concurso, afirmando que ele oferece um guia valioso para que os destinos se tornem cada vez mais sustentáveis. “A participação no concurso não é apenas uma busca por reconhecimento, mas também uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento contínuo para os destinos brasileiros”, destaca Bauchwitz.

O papel da Green Destinations

Fundada em 2014, a Green Destinations apoia destinos e empresas a adotarem práticas mais responsáveis, por meio de um programa abrangente de certificação, relatórios de avaliação e ferramentas de suporte. No Brasil, o Instituto DEL é o parceiro responsável pela operação do programa de certificação e pela promoção do turismo sustentável no país.