O deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTAS) terá participação decisiva na escolha dos candidatos a governador, vice-governador e senadores em 2026. Sua contribuição será significativa para o processo de diversas maneiras, inclusive, podendo concorrer também a cargos majoritários.

Foi eleito com 16.636 votos, representando 3,80% dos votos válidos. Este é o maior número de votos na história do Acre desde que o primeiro governador constitucional, José Augusto de Araújo, foi escolhido. Estará na presidência da Assembleia no ano da eleição. Some-se a isso sua influência no PP, que elegeu 14 prefeitos com sua ação direta e a proximidade que tem com o governador Gladson Cameli.

Nicolau Júnior, a princípio descarta uma candidatura de deputado federal. Preferiria continuar como deputado estadual onde se situa muito bem. Porém, seu nome é especulado para ser candidato a governador, vice e até para o Senado em uma dobradinha com o governador Gladson Cameli.

. Guerra aberta entre petistas e emedebistas, roupa suja sendo lavada em público; procurando um bode expiatório.

. Depois de uma derrota que se justifica pelo bom nome do prefeito Tião Bocalom e poderio político do governador Gladson Cameli, ninguém precisa colocar um bode na sala.

. Reconhecer que Bocalom é um bom gestor que foi capaz de criar boas expectativas para o futuro da cidade, é importante para se entender o resultado da eleição.

. Não há mais esquerda para bater, e agora?!

. O PT e seus aliados não governam Rio Branco e o Acre desde 2018, ou seja, há cinco anos;

. Não tem senador, deputado federal, prefeito, nada; com exceção de alguns poucos vereadores.

. Não tem um nome competitivo para as eleições de 2026, a não ser o do presidente da Apex, Jorge Viana, que pretende se arriscar para o Senado.

. Conclusão:

. Por sobrevivência política e espaço de poder, a “direita” que veio da “esquerda” já começa a trincar em suas bases com vários candidatos ao governo e ao Senado.

. Para citar alguns exemplos:

. O prefeito Bocalom, vice-governadora Mailza, Alan Rick, Márcio Bittar, Socorro Neri, Nicolau Junior…

. E outros… que ainda surgirão!

. Imaginar que haverá uma chapa de consenso com todos eles disputando, é complicado.

. O PT tem nas mãos o governo federal, mas é incapaz de criar as condições locais de governança paralela em algumas instituições.

. Não tira proveito político se quer!

. Os adversários batem no PT e ainda pisam na rabiola pra não voar.

. Era assim que os partidos faziam antigamente nos órgãos federais!

. Consta que o pedido de secretarias e outros espaços por grupos políticos ao prefeito Bocalom é impublicável.

. A gula está entre os sete pecados capitais definidos pela Igreja, irmãos!

. Um deles, bem votado, quer três secretarias de uma martelada só!

. Nestes anos todos de convivência não conhecem o prefeito Bocalom!

. O vereador Samir Bestene (PP) tem avançado nas conversas sobre a futura Mesa Diretora da Câmara.; a Elzinha Mendonça também.

. É o que dizem seus pares!

. Bom dia!