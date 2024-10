Corpo de delegado da Polícia Federal é removido para o IML de Rio Branco

O corpo do delegado Fares Feghali foi removido na tarde desta terça-feira, 15, pelos peritos em criminalística até o Instituto Médico Legal de Rio Branco. Feghali foi encontrado morto dentro de um banheiro de uma sala comercial no Centro Empresarial Rio Branco, localizado entre a Avenida Brasil com a rua Marechal Deodoro, no centro da capital.

O ac24horas apurou que o que Fares teria brigado com a namorada que é psicologa na noite anterior e teria tomado a chave do escritório aonde fica localizado o consultório da mulher. Ele teria entrado no local e no banheiro teria atirado na própria cabeça com a sua arma funcional.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou a morte do delegado. Viaturas da Polícia Federal cercaram o local e ninguém está autorizado a entrar ou sair do prédio.

Se pensar em suicídio, busque ajuda

Se você estiver com sérios problemas e chegar a considerar o suicídio, pode procurar ajuda entrando em contato com o Centro de Valorização de Vida (CVV). Esse é um projeto que fornece apoio emocional e prevenção do suicídio. Por meio de telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias da semana, eles atendem de forma voluntária e gratuita todos que precisam conversar. O serviço é totalmente sigiloso. CLIQUE AQUI