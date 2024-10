Instituto divulga locais de prova para concurso do CAU/AC

O Instituto Quadrix, responsável pela organização do Concurso Público do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU/AC), divulgou nesta terça-feira (15) os locais de prova para os candidatos inscritos no certame. As provas serão realizadas no próximo domingo, 20 de outubro.

O concurso teve um total de 1.121 inscrições homologadas para três cargos diferentes, distribuídas da seguinte forma: Assistente Administrativo (CÓD 200): 636 inscrições homologadas, sendo 514 para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 111 para candidatos negros. Auxiliar de Fiscalização (CÓD 201): 259 inscrições, com 201 para ampla concorrência, nove para candidatos com deficiência e 49 para candidatos negros. Agente de Fiscalização (CÓD 202): 226 inscritos, sendo 202 para ampla concorrência, três para candidatos com deficiência e 21 para candidato negros

Ao todo, estão sendo ofertadas 95 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 8.472,00, além de benefícios como vale-alimentação e vale-transporte.

Os candidatos podem acessar o comprovante de inscrição contendo o local de prova diretamente no site oficial do instituto, disponível no endereço. Para verificar a informação, é necessário realizar uma busca individual, informando o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição.