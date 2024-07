O noivo escolhe a noiva: MDB atua por um vice que não cause confusão na chapa de Marcus Alexandre

PODERIA apontar vários exemplos de vice-prefeitos e vice-governadores que, por não se afinarem com o prefeito e o governador, respectivamente, tumultuaram os mandatos e quebraram a governabilidade. Quem vai conviver com o candidato a prefeito, se eleito for, é o vice; por isso, é importante que seja da extrema confiança de quem vai governar a PMRB, seja do partido que for. Por isso, agiu certo o presidente do MDB, Flaviano Melo (foto) ao deixar a escolha do vice a cargo do candidato a prefeito, Marcus Alexandre (MDB). Flaviano já foi governador e prefeito e sabe da importância de ter um vice que não cause confusão. Flaviano Melo foi muito pragmático ao dizer que quem escolhe a noiva é o noivo. E não vai palpitar a respeito no debate do vice.

NOTA DE 300

O ESTADÃO publicou pesquisas sobre as eleições nas capitais, e usou para Rio Branco uma pesquisa de abril da Big Data (aquela que motivou reações aos números). Ou seja: pesquisa de abril, com mais de 60 dias, tem a mesma validade de uma nota de 300 reais numa eleição. Depois dela foram publicadas uma série de pesquisas atuais, com números sérios. Pesquisa é momento, vale para a ocasião que foi feita. Passados 60 dias, o resultado fica mofado, sem nenhuma validade.

CORAGEM DE DIZER

A Pastora e candidata a vereadora Lorena Torres (REPUBLICANOS) colocou o dedo na ferida que todos conhecem, mas não revelavam; de que igrejas evangélicas estão sendo usadas como “currais eleitorais” para candidatos a vereadores. Como a denúncia veio de uma Pastora, não é de se duvidar, porque é de alguém que está no meio evangélico.

COMPLEMENTAR COM DENÚNCIA

COMO advogada, a Pastora Lorena Torres poderia citar as igrejas (para não generalizar) que fazem dos púlpitos palanques, e fazer a denúncia ao ministério público eleitoral. É o velho ditado: -Não creio em bruxas, mas que elas existem, existem.

ESPADA DE DÂMOCLES

GENTE para denunciar é que não falta numa eleição. O governador Gladson tem que medir e pesar a forma como vai entrar na campanha eleitoral na capital; sabe que a sua situação na Operação Ptolomeu não é nada confortável, e todos os focos dos adversários serão direcionados às suas ações. Tem que andar no fio da navalha para não complicar seu CPF. Está com a espada de Dâmocles do STJ sob a sua cabeça.

É BOM NÃO BRINCAR

UMA denúncia do uso da máquina pública estadual para beneficiar uma candidatura pode acabar caindo nos autos da Operação Ptolomeu, no STJ; e complicar sua situação. É bom o governador Gladson não facilitar nessa campanha para a PMRB.

QUESTÃO DE VICE

SE a escolha do vice fosse decisiva na eleição para uma prefeitura, o prefeito Tião Bocalom não teria escolhido Alysson Bestene (PP) como seu vice, que apareceu nas pesquisas, com pouco mais de um mísero traço de aceitação popular. O eleitor vota no candidato a prefeito pelo que ele representa e pela simpatia que conseguir com o povão. No fervor da campanha, o eleitor não quer nem saber quem é o vice. O resto é discussão de sexo dos anjos.

ALÇA DO CAIXÃO

AS PESQUISAS que são divulgadas na reta final da eleição têm o condão de fazer com que os candidatos a vereadores, abandonem a candidatura que aparece mal avaliada e pulem no barco do adversário. Nenhum candidato segura alça de caixão, mira apenas na sua candidatura e na perspectiva de poder.

NOMES DO PSDB

UMA boa fonte do PSDB dá como nomes que podem surpreender na chapa tucana, os dos candidatos a vereadores Elias Macedo e Richard Brilhante. Segundo a fonte, são duas candidaturas bem articuladas.

PARADA INDIGESTA

CANTEI a pedra de que com a entrada do deputado Manoel Moraes (PP) na campanha para a prefeitura de Xapuri, a candidatura de Maxsuel Maia (PP) ia encorpar. É o que está acontecendo. Será uma parada indigesta para os adversários.

AS REGRAS MUDARAM

TEM muito partido fazendo contas erradas sobre quantos candidatos a vereadores vão eleger. Estão se baseando na legislação antiga da proporcionalidade, que foi mudada pelo STF. Esqueçam essa história de que vão eleger cinco vereadores. O número de candidatos, também, aumentou. É bom baixar o otimismo

NÃO HOUVE FECHAMENTO

O DEPUTADO Afonso Fernandes (SOLIDARIEDADE) disse ao BLOG que ainda não fechou compromisso para apoiar um candidato a prefeito de Rio Branco. Seu partido está com uma chapa redonda para a disputa de vagas na Câmara Municipal de Rio Branco.

MESA DO DEBATE

O CANDIDATO a prefeito Marcus Alexandre (MDB) senta amanhã com os presidentes de partidos que estão na sua aliança, para a discussão sobre a escolha do seu candidato a vice. E o anúncio do nome acontecerá na sexta-feira, na Tenda Amarela do PSD.

NOME DA PAUTA

O professor Coelho e o ex-vereador Pedrinho de Oliveira colocaram seus nomes, mas tudo se encaminha para que o nome escolhido no PSD para a vice de Marcus Alexandre (MDB), venha ser Marfisa Galvão (PSD). A não ser que aconteça uma reviravolta.

POR TUDO QUE O CERCA

POR toda a estrutura que tem na sua campanha, não é demais se dizer ser o Joabe Lira (PL) um nome com chance de ser o mais votado do seu partido para a Câmara Municipal de Rio Branco.

DUPLA AFINADA

A ANTECIPAÇÃO da eleição para a nova composição da mesa diretora da ALEAC, com o deputado Nicolau Júnior (PP) para presidente e Luiz Gonzaga (PSDB) para primeiro secretário, só foi possível porque ambos estão afinados e suas gestões aprovadas pelos demais parlamentares. E com o apoio do governador Gladson Cameli.

NÃO TEM SEGUNDO VOTO

NA eleição para o Senado o ex-deputado Jenilson Leite (PSB) foi o segundo voto dos demais candidatos. Até o presidente do MDB, Flaviano Melo (MDB) – tinha um outdoor do Jenilson na sua casa – só que para a PMRB, o voto será disputado no mano a mano. Não tem o chamado segundo voto. Vai dar para medir qual o real tamanho da densidade eleitoral do Jenilson na capital, caso seja candidato a prefeito. É bom que saia candidato a prefeito para essa medição.

FORA DOS HOLOFOTES

A PARTIR de 6 deste mês, sábado, os ocupantes de cargos públicos que são candidatos a prefeito não poderão mais participar de atos oficiais. Vão sair dos holofotes. É o caso do prefeito Bocalom e dos demais que disputarão a reeleição.

FÉ NA FEDERAÇÃO

O DEPUTADO Edvaldo Magalhães (PCdoB) diz que a Federação – formada pelo PT-PCdoB- PV – elegerá como certo um vereador, e brigará por uma segunda cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco.

CONVERSA ADIANTADA

O EX-PREFEITO Vando Torquato (PSD) abriu conversa com o candidato a prefeito Rodrigo Damasceno (PP), e poderão estar no mesmo palanque da disputa da prefeitura de Tarauacá.

PGOU VENTO

UMA CANDIDATURA que pegou vento a prefeito de Feijó, foi a do Delegado Railson Ferreira (REPUBLICANOS), que pode acabar com o reinado dos caciques do município, que vêm se revezando no poder há décadas.

FRASE MARCANTE

“Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio”. Nelson Mandela.