Começaram as inscrições para participação de empreendimentos na Expoacre Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), abriu nesta quarta-feira, 3, as inscrições para participação de empreendimentos dos segmentos de alimentação e artesanato na Expoacre Juruá, que acontece no estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, de 31 de julho a 4 de agosto.

Empreendedores interessados em participar devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço até a próxima sexta-feira, 5 de julho, das 8h às 15h, na sala da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Inovação da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, localizada na rua Madre Adelgundes Becker, n° 222, bairro Miritizal.

“A Expoacre Juruá é um evento importante, e o governo do Estado tem investido na promoção de um evento rico e diverso. E a secretaria de Turismo e Empreendedorismo, como responsável pelo galpão da Economia Solidária, também tem se empenhado bastante para incentivar a participação dos empreendedores”, enfatizou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“É muito importante agregar os empreendedores aos eventos que o Estado realiza, e na Expoacre Juruá nós faremos o cadastro dos segmentos de alimentação e artesanato para que tenham a oportunidade de apresentar seu trabalho e fechar novos negócios”, enfatizou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.