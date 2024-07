Acre é o penúltimo em ranking que mede qualidade de vida no Brasil

O Acre é apenas o 26o colocado no Índice de Progresso Social (IPS) divulado nesta primeira semana de julho. O Estado recebeu a nota 55,31 para o IPS, que é composto por dados socioambientais e de resultado, ou seja, o IPS não mede a quantidade de infraestrutura ou recurso investido em um município, o IPS mede se essa infraestrutura ou esse recurso estão trazendo resultados para as pessoas. Além disso, o IPS usa dados públicos, recentes, e que sejam disponíveis para todos os municípios Brasil. O IPS responde a 12 perguntas orientadoras.

São Paulo tem o melhor IPS e o Pará, o pior, perdendo inclusive para o Acre.

Do Acre, apenas o município de Rio Branco obteve IPS acima de 60 pontos. O IPS Brasil 2024 atingiu uma pontuação 61,83 para todo o país. Entre as dimensões, Necessidades Humanas Básicas alcançou pontuação 73,58, Fundamentos do Bem-estar atingiu 67,10 e Oportunidades obteve apenas 44,83.

Trata-se, de acordo com seus mentores, de uma metodologia que avalia a qualidade de vida da população no Brasil de forma multidimensional. Além de avaliar se as pessoas têm o necessário para prosperar, indo além das métricas tradicionais e paradigmas econômicos, ela permite comparar municípios, estados e regiões.

