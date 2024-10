Projetos sociais no Acre serão beneficiados pelos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso

O Santander Brasil iniciou mais uma edição anual de arrecadação de recursos para os programas sociais Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, uma das maiores campanhas de destinação de Imposto de Renda para garantir os direitos de crianças, adolescentes e da pessoa idosa no Brasil. A expectativa é arrecadar R$ 34 milhões até o dia 22 de novembro, com o objetivo de apoiar 111 projetos sociais em 21 estados, beneficiando mais de 16 mil crianças, adolescentes e idoso.

No Acre, o Santander apoia projetos no município de Cruzeiro do Sul. O Programa Criança não é brinquedo de adulto, do Centro Social Missão Família, atua junto à terra indígena Katukina. Já o outro beneficiado é o projeto Enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.

A campanha “Amigo de Valor e Parceiro do Idoso” incentiva pessoas físicas e jurídicas a direcionarem parte de seu Imposto de Renda devido aos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes ou para o Fundo Municipal do Idoso. Quem faz a declaração pelo modelo completo pode destinar até 6% do imposto devido, sem custo adicional, já que o valor é dedutível e restituído. Para quem declara pelo modelo simplificado, a doação mínima é de R$ 25. Já empresas tributadas pelo lucro real podem direcionar até 1% para o Amigo de Valor e mais 1% para o Parceiro do Idoso, também com dedução no imposto a pagar.

“É uma maneira simples e eficaz de contribuir para a transformação social, sem custo adicional, pois o valor destinado é abatido do imposto a pagar. No Santander, facilitamos esse apoio, permitindo que clientes e colaboradores participem ativamente na construção de um futuro melhor para as comunidades onde atuamos”, afirma Gabriela Bertol, Head de Sustentabilidade do Santander Brasil.

Os recursos são direcionados para o projeto escolhido pelo doador, e o processo é realizado por meio de uma plataforma online criada pelo Santander: https://www.santander.com.br/amigodevalor/adesao/?ic=lp:amigo-de-valor:botao:quero-doar. O site detalha todo os projetos apoiados, com descrições, imagens, metas de arrecadação e o número de crianças e/ou idosos atendidos. Para empresas, as doações também podem ser feitas pelo Internet Banking.

“É muito gratificante ser o fio condutor, através do Amigo de Valor e do Parceiro do Idoso, para ajudar na mudança da realidade de crianças e adolescentes, protegendo seus direitos e na construção de uma perspectiva de futuro melhor. Como também de tantas pessoas idosas que merecem ter um respeito maior. Nestes 22 anos de projeto, podemos contribuir para reescrever milhares de histórias de vida”, comenta Eugênio Godoy, superintendente do Santander nas regiões Norte e Centro-Oeste.

Todos os projetos apoiados estão em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com o Estatuto do Idoso. e são desenvolvidos em cidades com IDH até 0,739. As iniciativas abrangem acolhimento de crianças e adolescentes, inclusão de pessoas com deficiência, combate a maus-tratos, trabalho infantil, violência sexual, além de ações socioassistenciais e de empoderamento feminino.

Ao longo dos 22 anos do Amigo de Valor e dos 10 do Parceiro do Idoso, a campanha anual já arrecadou R$ 225,9 milhões, beneficiando 942 iniciativas sociais em 300 municípios, e impactando a vida de 1,67 milhão de pessoas.

Contexto

Atualmente, 63% das crianças e adolescentes no Brasil vivem na pobreza. Em média, 14 mortes violentas intencionais de jovens ocorrem diariamente, e um caso de estupro é registrado a cada 8 minutos. Em 2023, mais de 33 mil crianças e adolescentes estavam em acolhimento institucional, e 1,4 milhão teve seus direitos violados. O abandono aumentou 855%, e as agressões físicas subiram 106% em comparação ao ano anterior.