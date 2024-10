Encontro alinha estratégias para fomento do turismo no Acre

Alinhar estratégias de fomento e desenvolvimento do turismo e empreendedorismo no Acre foi o tema do encontro promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com instituições representativas do trade turístico do estado, na manhã desta segunda-feira, 21, em Rio Branco.

Participaram da reunião os representantes das instituições: Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav-AC), Janete Franklin; Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AC), Patrícia Parente; Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (Abih/AC), Diogo Lemos; Sindicato dos Guias de Turismo (Singtur/AC), Neyla Morais; e presidente do Convention & Visitors Bureau e da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores do Turismo (Febtur/AC), Raimundo Moraes.

Pela Sete participaram o secretário Marcelo Messias; a diretora de assessoramento especial, Núbia Musis; a diretora de Turismo, Sirlânia Venturin; o chefe do Departamento de Turismo, Jackson Viana; a chefe do Departamento de Planejamento, Roberta Castro; e a chefe da Divisão de Projetos e Captação de Recursos, Mariana Rabelo.

“O nosso objetivo é reunir com o trade e ouvir as ideias e as dificuldades de cada setor para que possamos desenvolver projetos de capacitação e fomento do turismo e do empreendedorismo. É termos a iniciativa privada como aliada para desenvolver o nosso estado”, declarou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

Entre os tópicos discutidos, foram destacados a apresentação de projetos para o recebimento de apoio de parlamentares, a idealização de um centro de convenções para realização de eventos do turismo, capacitação profissional e a interação de estados e países vizinhos com o turismo multidestino: “Esse ano o turismo avançou muito e a gente precisa saber qual o planejamento do Estado. Cada entidade tem as suas problemáticas, mas o turismo é um só”, apontou o presidente do Convention & Visitors Bureau e representante da Febtur/AC, Raimundo Moraes, sobre a importância da união do trade turístico do Acre.

Durante o encontro, a representante da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AC), Patrícia Parente, falou sobre a possibilidade de abrir espaços de visitações às produções locais, como a de café, e a necessidade de capacitação de empreendimentos locais para receber eventos no estado: “Precisamos preparar as cidades para receber os eventos, mantendo a atenção aos pequenos detalhes que agregam valor no atendimento ao cliente, como alimentação após as 14h. Precisamos nos unir para desenvolver projetos que envolvam e capacitem hotéis e restaurantes, na capital e no interior, pensando na gente [instituições representativas] como braço para desenvolver o setor”, destacou.

“Temos vendido o Acre como destino turístico para outros estados e países, mas também precisamos focar no interno para estarmos preparados para receber os turistas e grandes eventos que fomentam o setor. Estamos de portas abertas para fazer essa união”, reafirmou o secretário Marcelo Messias, que também mencionou a parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC).

A representante da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav-AC), Janete Franklin, destacou a necessidade de apoiar as empresas que atuam no receptivo de turistas e políticas públicas que possam ser mantidas em diferentes gestões, além da unificação entre Municípios e Estado.

Dialogar e planejar para investir com segurança também foi tópico abordado pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, Diogo Lemos; e a capacitação e atenção aos guias de turismo foi abordada por Neyla Morais, presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Acre.