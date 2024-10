A plataforma IQAir, que mede a qualidade do ar em todo o mundo, informa na manhã desta segunda-feira (21) que todos os municípios monitorados do Acre apresentam boa qualidade do ar, com exceção de Acrelândia.

De acordo com o apurado, Rio Branco, Porto Acre, Manoel Urbano, Tarauacá e Xapuri tem qualidade de ar entre 1.1µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico) e 8.9µg/m³.

Em Acrelândia, no entanto, a plataforma afere 10.9µg/m³, recebendo classificação de qualidade “moderada”.