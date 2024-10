VÍDEO: Artista dinamarquesa elogia SUS e revela que prefere atendimento no Brasil

A funkeira dinamarquesa Frederikke Palmgren, conhecida pelo seu nome artístico Fefe Life, realizou um desabafo nas redes sociais no qual revelou que preferia o atendimento médico brasileiro, elogiando o Sistema Único de Saúde (SUS).

No relato, compartilhado no Instagram, a famosa elogiou o sistema. “Sou dinamarquesa, moro na Dinamarca que é um dos países mais ricos do mundo, mas sabe onde preferia ir no médico? Mil vezes no Brasil. Na UPA no SUS. Aqui se fico doente me sinto meio f*dida. Só te olham e você espera meses. No Brasil te dão remédios. Amo o SUS”, comentou.

Fefe comentou que foi a uma unidade de saúde no estado do Rio de Janeiro e aproveitou o momento para falar sobre as dificuldades que brasileiros que vivem na Dinamarca enfrentam com o sistema de saúde da Europa. “Brasileiros que moram por aqui, concordam? (Eu não sei porque eu falei que moro na Dinamarca quando moro na Suécia, mas o problema é o mesmo nos dois países infelizmente) Saudades de me sentir levada a sério no Brasil… usei o sistema de saúde muitas vezes lá, por muitos motivos. Mas nunca fui internada então não posso falar sobre esse aspecto – só sei que aqui não funciona bem essa parte”, comentou.

A funkeira ainda declarou que preferia “mil vezes ir ao médico no Brasil”, do que na Dinamarca, frisando como ela considera o sistema brasileiro melhor em questão de atendimento.

Fonte: BNEWS