Os motivos que levam o Procon a monitorar atuação dos Correios em cidades isoladas do Acre

Após o recebimento de dezenas de reclamações referentes a atraso na entrega de encomendas destinadas a municípios de difícil acesso, representantes do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) reuniram-se, na semana passada, com uma equipe dos Correios, para verificar a situação das remessas.

Segundo foi informado, a demora ocorreu devido à seca dos rios, uma vez que o envio é realizado por meio fluvial. Em nota, a representação dos Correios declarou que, desde o início de outubro, com o restabelecimento do transporte nos rios, foi retomado o despacho de carga para os municípios de Santa Rosa, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo e estima-se que as entregas sejam normalizadas nas próximas semanas.

A estatal afirmou lamentar os transtornos e se coloca à disposição dos clientes por meio de sua central de atendimento ou pelos telefones 3003-0100 e 0800-725-0100.

O órgão também declarou que tais ações estão sendo realizadas com recursos extras, para concluir a entrega das encomendas, comprometendo-se a repassar ao Procon um plano de entrega das encomendas pendentes.

A diretora administrativa do Procon/AC, Camila Lima, destacou a proposta, por parte do Procon, da possibilidade da criação de um plano conjunto entre o Instituto, os Correios e outras partes envolvidas para permitir que, no próximo ano, os consumidores possam retirar suas encomendas em agências de outros municípios, caso prefiram. “O objetivo é oferecer alternativas para facilitar a vida dos consumidores”, disse.

Em caso de dúvidas ou reclamações, os interessados podem entrar em contato com o órgão presencialmente na Central de Atendimentos (OCA) em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, no horário das 7h30 às 13h30, ou por meio do Disque Denúncia 151 e 3223-7000, ou pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br ou pela plataforma de atendimento online: consumidor.gov.br.