Nattan ganha presente inusitado e recebe fã cadeirante no palco; assista

O cantor Nattanzinho foi surpreendido por um fã que decidiu levar um presente inusitado para ele durante o show de São João realizado no Parque de Exposições, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (2).

No registro que viralizou nas redes sociais, um fã aparece sendo erguido por amigos enquanto joga um presente para Nattan que pegou com prontidão. Acontece que o presente se tratava de uma fralda de um homem que era cadeirante e resolveu fazer a brincadeira com o artista.

“Por que você pega as calcinhas e não fica com minha fralda?”, comentou o fã fazendo o cantor dar risada.

Nattan encantou os internautas ao fazer questão de colocar o homem no palco ao seu lado e agradecer o carinho, mesmo com o presente um tanto quanto inusitado. “Ai foi além do que eu esperava kkkkkkk”, comentou o artista nas redes sociais.

Confira:

Fonte: BNEWS