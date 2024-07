Caçadores de furacão voam com avião dentro do Beryl, que avança no Caribe. O registro impressionante foi divulgado nesta terça-feira, 2, pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA). O furacão Beryl, que atinge o Caribe, ganhou força e é classificado como de categoria 5, a maior possível; o fenômeno já deixou seis mortos.

Veja o vídeo:

Reprodução/The NOAA Hurricane Hunters/Facebook