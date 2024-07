Adultos não precisam de leite? 5 mitos e verdades sobre o leite

As dúvidas (e neuras) envolvendo a intolerância e alergia à lactose nos últimos anos abriram espaço para boatos de todo o tipo sobre o leite e fizeram do alimento mais um entre os “vilões” da nutrição. Mas será que tudo o que espalham por aí sobre a bebida é verdade?

Adultos não precisam tomar leite

Parcialmente verdade. Não é obrigatório, mas você provavelmente não conseguirá uma boa quantidade de cálcio em outros alimentos. Um adulto precisa de, no mínimo, 1g de cálcio por dia. Esse nutriente é fundamental não só para os ossos, mas também para o estímulo neuromuscular.

A outra opção seria retirar o cálcio de vegetais escuros, mas a quantidade é muito menor. Para se ter um ideia, 1 g de cálcio é encontrado em 250 ml (ou um copo) de leite. Em uma porção de brócolis, há apenas 100 mg do nutriente.

Ficar um tempo sem tomar leite altera nossa capacidade de digerir a lactose

Verdade. Para digerir a lactose, é preciso ter a enzima lactase. Apesar de não haver estudos que comprovem esse mecanismo, parece que ela é produzida em menores quantidades quando fica em desuso. Quando o consumo do leite e seus derivados é retomado, há um tempo de adaptação da lactose. Você produz a enzima, mas não em quantidades suficientes. Depois, sua produção voltaria ao normal.

Os leites vegetais são boas alternativas para o leite de vaca

Mito. A quantidade de cálcio ideal só é encontrada (com facilidade) no leite de origem animal. Você provavelmente vai encontrar mais carboidrato do que qualquer outro nutriente nessas opções.

Leite integral é o mais recomendado

Verdade. Além dos nutrientes, ele tem uma quantidade de gordura que deixa você saciado por mais tempo, ajudando inclusive na perda de peso. A diferença de calorias para o desnatado é baixa.

No entanto, se você está evitando o consumo de gorduras, opte pelo desnatado.

O leite é essencial na prevenção contra a osteoporose

Verdade. Estamos constantemente construindo e destruindo os ossos. Quando você não consome o cálcio, o organismo retira esse nutriente justamente dos ossos, então seu corpo começa a perder massa óssea. Principalmente mulheres na menopausa e pós-menopausa já sofrem com uma perda de ossos muito grande; por isso, é essencial o consumo do leite nessa fase da vida até a terceira idade.

Fonte: Drauzio Varella, médico oncologista