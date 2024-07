Vídeo: mulher encontra cobra altamente venenosa no vaso sanitário; confira

Uma mulher, não identificada, se deparou com uma cobra-real, uma espécie de serpente altamente venenosa que habita as planícies e florestas tropicais da Índia, quando entrou no banheiro da sua casa e abriu o vaso sanitário.

A cobra foi encontrada no distrito de Barmer, em Rajasthan, Índia na sexta-feira (28/6). Quem retirou o animal foi resgatador profissional de cobras Mukesh Mali devido à alta periculosidade do animal.

Mukesh Mali publicou o vídeo em suas redes sociais. Nas imagens, é possível ver uma ferramenta especial em forma de gancho para levantar a cobra enquanto ele se mantém à distância. A cobra-real é um das mais venenosas do mundo, pois sua picada pode ser mortal aos humanos.

O resgatador disse que já realizou o resgate de mais de 7.000 cobras. Segundo ele, o clima quente e chuvoso atual na Índia aumenta a probabilidade de avistamentos de cobras.

Veja o vídeo

