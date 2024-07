Mês de julho terá 20 leilões judiciais eletrônicos de veículos, hotel e sítios no Acre

No dia 1º de julho, tem dois leilões judiciais previstos: da 1ª Vara da Fazenda Pública e 3ª Vara Criminal de Rio Branco. Um terreno na Estrada Juarez Távora e a sucata de moto estão sendo reofertadas. Para arrematar veículo em estado de sucata é necessário ter registro junto ao Detran, conforme determinação da Lei 12.977/2014.

A Vara Criminal de Sena Madureira encerra o leilão de um carro no dia 4. A 3ª, 4ª e 5ª Vara Cível de Rio Branco encerram no dia seguinte, com a reoferta dos direitos aquisitivos de um terreno na Avenida Antônio da Rocha Viana, a edificação de um hotel em Porto Acre e um sítio de 48 hectares. A Vara Cível de Feijó também encerra no dia 5 a chance de arrematar três novilhas fêmeas.

A venda pública da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul encerra no dia 8 com a venda de uma edificação no bairro João Alves; da 2ª Vara Cível de Rio Branco com um terreno, um semirreboque, mais um sítio e chácara em Senador Guiomard; e da Vara Cível de Feijó com a reoferta de uma máquina partidora de lenha.

No dia 9, a Vara Criminal de Rodrigues Alves finaliza a oferta de um motor; e a Vara Única de Manoel Urbano finaliza a oferta de um caminhão e um prédio comercial onde funcionava um hotel. Vale ressaltar que os imóveis podem ser parcelados com a entrada de 25% do valor e o restante em até 30 vezes.

Outros três leilões se concluem no dia 12, novamente da Vara Única de Manoel Urbano, Vara Cível de Sena Madureira e 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul. Os bens disponíveis são um lote rural com benfeitorias, uma casa, um lote urbano na Vila Militar de Sena Madureira e um galpão no bairro Remanso em Cruzeiro do Sul.

No dia 15, a Vara Cível de Sena Madureira conclui a venda de dois lotes e a 4ª Vara Cível de Rio Branco de um carro. Os últimos eventos do mês de julho ocorrem nos dias 17, 22 e 25, do Juizado Especial Cível de Xapuri com 10 bezerras da raça nelore; da Vara Cível de Tarauacá com um terreno no bairro Copacabana; e da 3ª Vara Criminal de Rio Branco com um caminhão e um motocicleta.

