Homem não aceita separação e ateia fogo na casa da ex-sogra

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, ateou fogo na casa da ex-sogra por não aceitar o fim do seu relacionamento. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, 1°, na comunidade Oriente, situada no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre.

Segundo informações, o homem agredia sua companheira, que sem aguentar mais, se refugiou na casa da mãe. Não aceitando a separação, o ex-marido esperou que ambas saíssem de casa e provocou o incêndio, que destruiu completamente a residência da ex-sogra.

A perda foi total do imóvel e dos móveis. A Polícia Civil vai investigar o caso.