No Acre, bandidos invadem UBS e ameaçam “estourar miolos” de funcionários e pacientes

Funcionários e pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Aeroporto Velho viveram momentos de terror e angústia na manhã desta terça-feira, 2, após ficarem sob a mira de uma arma de fogo e terem seus pertences roubados. O crime aconteceu na Avenida Sobral, bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois criminosos não identificados, membros de uma facção, chegaram à unidade básica de saúde em uma bicicleta, adentraram o local e, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Todos os pacientes e funcionários que estavam na recepção foram rendidos, e em seguida, os bandidos roubaram os celulares e pertences das vítimas.

A ação dos criminosos durou aproximadamente três minutos. Depois, eles fugiram do local entrando no beco da Sobral, atrás do ginásio Álvaro Dantas.

“Absurdo, fomos roubados dentro de um posto de saúde. Não respeitam nem as pessoas que estão doentes. Os criminosos ainda ameaçaram ‘estourar os miolos’ da gente. Até quando vamos ficar sem segurança nas unidades? Que o nosso secretário de saúde veja essa questão de segurança nas unidades”, disse revoltado um paciente.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, colheu as características dos criminosos e, em seguida, realizou patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

Funcionários e pacientes se deslocaram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.