O MUNICÍPIO de Mâncio Lima vai presenciar nesta eleição uma das disputas mais diferentes das demais. Pela primeira vez, a poderosa família Lima, que já teve deputado federal, vereador, deputado estadual vice-prefeito e, atualmente, ocupa a prefeitura, estará pela primeira vez em palanques diferentes, por discordância sobre a escolha do candidato a prefeito. O ex-deputado Jonas Lima abriu dissidência e deverá apoiar para a prefeitura o empresário Chicão da Distribuidora (MDB), enquanto seu irmão; o prefeito Isaac Lima (PP) terá como candidato Zé Luiz (PP). O que levou o ex-deputado Jonas a não seguir a candidatura apoiada pelo irmão, foi o fato de Zé Luiz (PP) ser morador de Cruzeiro do Sul e não do município de Mâncio Lima. O prefeito Isaac Lima, eleito pelo PT, foi cooptado pelo governador Gladson Cameli e se filiou ao PP. O ex-deputado Jonas Lima, por sua vez, continua filiado ao PT. Mâncio Lima, que já foi um feudo da família Tota, hoje é dominada, politicamente, pelos Limas. Pelo cenário de cisão familiar, a expectativa é de que a disputa pela prefeitura de Mâncio Lima será uma das mais interessantes dessa eleição. Na base do, família é uma coisa: disputa política, é outra coisa bem diferente.

PSB GARANTE

UMA confiável fonte do PSB que pediu anonimato, disse ontem ao BLOG que houve um convite oficial feito pelo candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), para que o partido indicasse o vice. E que não sabe o motivo por qual razão ele voltou atrás.

PRONUNCIAMENTO OFICIAL

NO MEIO de toda essa confusão, cabe agora de forma oficial à direção do PSB se pronunciar sobre os motivos do rompimento com o MDB e se de fato, lançará um candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco. Acabaria com especulações.

SITUAÇÕES DIFERENTES

HOJE, todas as pesquisas mostraram uma polarização entre as candidaturas para a PMRB, envolvendo os candidatos Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL). Mas não existe o impossível na política. Nada impede que na campanha a candidatura do deputado Emerson Jarude (NOVO) ou uma hipotética candidatura do PSB, venha a quebrar essa polarização.

VAI COM O BOCA

MESMO não tendo conseguido nenhuma secretaria, a tendência natural do PSDB é que embarque na candidatura do prefeito Bocalom (PL), mesmo sem a vontade da maioria dos candidatos a vereadores do partido.

NOVO COMANDANTE

O DEPUTADO Afonso Fernandes é o novo presidente do SOLIDARIEDADE, onde conseguiu montar uma chapa competitiva para vereador. No PL de muitos caciques, o deputado Afonso era mais um na multidão. Já no SOLIDARIEDADE, ele é o dono da bola.

VAI COM ZEQUINHA

O DEPUTADO Nicolau Júnior (PP), com forte base eleitoral em Cruzeiro do Sul, deverá apoiar a reeleição do prefeito Zequinha Lima (PP). Nicolau foi o artífice que montou a aliança que elegeu Zequinha a prefeito.

PESO EM 2026

OS políticos que devem disputar o governo em 2026, estão de olho nos resultados eleitorais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os dois maiores colégios eleitorais do estado. É importante ter o apoio dos futuros prefeitos dos dois municípios.

UMA ELEIÇÃO MÍSTICA

A ELEIÇÃO para a prefeitura de Tarauacá vai acontecer, envolta no misticismo. A prefeita Néia (PDT) garante que, ela conversou com Jesus e este lhe disse que será reeleita. Com base nisso diz que já escolheu até o vestido da sua posse. A saber se a sua visão religiosa se confirmará.

PARA OBSERVAR

OUTRA eleição que deverá ser bem observada será a disputa pela prefeitura de Sena Madureira, entre os grupos do prefeito Mazinho (PODEMOS) e do deputado federal Gérlen Diniz (PP). O diferencial dessa disputa é que não será travada entre adversários políticos, mas entre inimigos políticos ferrenhos.

QUESTÃO DE HONRA

PARA o senador Sérgio Petecão (PSD) passou a ser questão de honra colaborar para derrotar o prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo; que na eleição de governador abandonou sua candidatura ao ser cooptado pelo governador Gladson. A oposição está toda unida contra Camilo, em torno da candidatura do ex-prefeito Tavares.

VOTOS DA IBB

O CANDIDATO a vereador dos REPUBLICANOS, Zé Lopes, tem forte penetração no eleitorado da Igreja Batista do Bosque, onde frequenta e presta um serviço social relevante. O problema é a chapa do seu partido, com nomes sem muita densidade eleitoral.

NATURAL NUMA ELEIÇÃO

UM FATO que acontece em toda eleição, deve se repetir este ano na disputa da prefeitura de Rio Branco. Quando um vereador vê que o seu candidato não vai ganhar, evita pedir votos para ele, para não se desgastar; e passa a procurar o adversário que lidera, para segurar um naco no poder. É a chamada expectativa de poder.

ELEITOR É BICHO ESQUISITO

É UM ERRO pensar que o eleitor vota pelas obras que um gestor realiza. O grosso dos votos que decide uma eleição vem da insatisfação dos grotões, onde essas obras não chegam. É o voto da insatisfação e da vingança. Eleitor é bicho esquisito.

EM TESE LEVA

CASO o PSB lance um candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco, em tese pode evitar que a parada seja decidida no primeiro turno, empurrando a decisão para um turno extra. Isso, em tese, não é nada científico, porque vai depender da votação do candidato.

FOCADO EM PESQUISA

O GOVERNADOR Gladson Cameli é focado em pesquisas. Deve primeiro ver o comportamento dos números da reta final da campanha para a PMRB, antes de se mexer e evitar entrar na balsa por tabela.

NINGUÉM ARRANCA

FALANDO no governador Gladson, ninguém consegue arrancar do candidato a prefeito pelo MDB, Marcus Alexandre, uma crítica contra seu governo. Se restringe à pauta municipal.

VAI CONVERSAR

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) diz que vai conversar com o PSB e procurar evitar que o partido abandone a coligação com o MDB.

POSIÇÃO ÉTICA

O presidente do PT, Daniel Zen, tem adotado uma posição ética ao não pressionar o candidato Marcus Alexandre (MDB), para que escolha como vice um nome do partido. Sabe não ser esse o momento do PT.

SÍNDICO DA CIDADE

UMA eleição para prefeito não é uma disputa ideológica. Mas para saber que candidato será o melhor síndico para cuidar da cidade. Basicamente.

CONVERSA DE RADICAL

O RESTO é conversa fiada d extremistas de direita e de esquerda.

FRASE MARCANTE

“Para quem tem medo, tudo range”. Sófocles.