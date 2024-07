Tucanos podem lançar Vanda Milani para prefeita de Rio Branco

Após surgirem rumores de que o PSB pode lançar o ex-deputado Jenilson Leite como candidato, rompendo sua aliança com o MDB, um grupo dentro do PSDB expressou o desejo de indicar a ex-deputada federal Vanda Milani como pré-candidata à prefeitura na disputa da capital. A aliança com o PL do atual prefeito Bocalom, aparentemente, não é mais de interesse do PSDB. A alternativa seria Milani compor a chapa como vice de Marcus Alexandre, mas o PSD tem prioridade na indicação, que provavelmente será a vice-prefeita Marfisa Galvão. Até o momento, Vanda Milani não se manifestou sobre o assunto. Diante dessa possibilidade, o cenário político se torna incerto. Enquanto isso, a possível indicação de Mafisa pelo PSD para vice de Alexandre aquece o debate.

. Sábado, a Rede Sustentabilidade realizou seu encontro com a presença da ministra Marina Silva, definindo o apoio à pré-candidatura de Marcus Alexandre (MDB).

. A Rede tentará eleger um vereador, a exemplo do que pretendem o PT e o PC do B em suas federações.

. Como são 21 vagas em disputa, é bem provável que aconteça.

. A movimentação política em algumas igrejas é intensa, o que faz com que muitos membros comecem a se ausentar das celebrações para Jesus.

. Já dizia o Mário, pai do Macunaíma:

. “O mundo muda e mudamos com ele”.

. A extrema-direita avança na França, o Donald Trump nos EUA; o Lula que se prepare para 2026.

. Saber como vai se comportar o eleitor brasileiro de Centro, o moderado e equilibrado; nem tanto ao mar, nem tanto a terra.

. Esse eleitor é quem decide entre os extremos!

. Enquanto isso, os juros estão no patamar de 10,5%; não há coração de brasileiro que aguente.

. O pré-candidato a prefeito em Senador Guiomard, Gilson da Funerária, tem sido convidado diariamente a tomar café com as comunidades nos ramais.

. Terminar o processo eleitoral vai pesar uns 80 quilos.

. Os produtores é quem organizam os encontros.

