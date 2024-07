1º Leilão Criadores do Nelore do Acre acontecerá no dia 14 de julho

O 1º Leilão Criadores de Nelore do Acre será realizado no dia 14 de julho. O evento é homologado pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ) e chancelado pelo Pró-Genética (Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro) e terá início às 14h (horário de Brasília), com transmissão pelo canal de YouTube da Galileu Leilões.

Na ocasião, serão comercializados 46 machos e sete fêmeas da raça Nelore PO, todos com RGD (Registro Genealógico Definitivo) certificado pela ABCZ, além de exame andrológico positivo (para os touros) e exames negativos para brucelose e tuberculose.