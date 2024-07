Vídeo: Cobra gigante morta é flagrada durante passeio de barco: ‘Para quem gosta de banhar no lago’

Cobra gigante morta é flagrada durante passeio de barco: 'Para quem gosta de banhar no lago' Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma cobra gigante morta foi flagrada boiando sobre as águas do Lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (também conhecida como Hidrelétrica de Lajeado), na cidade de Porto, localizada a 54 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins.

O registro foi feito no domingo, 30 de junho, por volta das 17h, por um comerciante chamado Agnaldo Teles Barbosa, que passeava pelo lago.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais de Agnaldo. “Para quem gosta de banhar aqui no lago”, brincou Agnaldo. Internautas reagiram ao vídeo: “Misericórdia. Não banho não. Podem me chamar de chata”, “Uns 3 metros, será?”, escreveram os usuários.

Assista ao vídeo!