Vídeo mostra família ao ser arrastada por enchente na Índia; imagens fortes

Uma família foi filmada, no domingo, 30, ao ser arrastada por uma enchente na região montanhosa de Lonavala, a 96 quilômetros da capital Mumbai, na Índia. Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra momento em que o grupo tenta se manter unido, mas acaba levado pela força das águas. As imagens são fortes.

Ao menos 3 vítimas foram encontradas sem vida. Elas foram identificadas como: Shahista Liaqat Ansari, de 36 anos, Amima Adil Ansari, de 13, e Umera Adil Ansari, de 8. Autoridades locais realizam buscas por duas crianças que continuam desaparecidas. Todos pertenciam à mesma família.

“A polícia, mergulhadores da Marinha e outras equipes de resgate retomaram em 1º de julho a busca por duas crianças desaparecidas que, com outros três membros da família, foram arrastados por uma cachoeira perto da barragem de Bhushi, na área de Lonavala, em Pune”, disseram as autoridades ao The Hindu.

Um grupo de 15 a 17 pessoas da mesma família alugou um ônibus para fazer piquenique, após um casamento, próximo a uma cachoeira perto da barragem de Bhushi. O mau tempo e as chuvas comuns nesta época do ano na região elevaram o volume de água, surpreendendo o grupo que tentava atravessar o rio.

“Membros da família Ansari foram ver a cachoeira perto da barragem de Bhushi, mas foram pegos de surpresa quando o fluxo da água aumentou devido às chuvas intensas na área e foram arrastados”, disse um policial no domingo. Um parente disse que os membros da família viajaram de Mumbai para um casamento na região há alguns dias. “No domingo, mais de 15 membros alugaram um ônibus para ir a Lonavala fazer um piquenique”, explicou.

Segundo as autoridades locais, o número de turistas que visita às barragens de Bhushi e Pavana aumenta significativamente neste período devido à época de cheia das águas. Muitas vezes, eles ignoram avisos da polícia e das autoridades locais para evitar áreas desconhecidas. Um policial estimou que mais de 50 mil pessoas visitaram Lonavala no dia 30 de junho, data do trágico incidente.

Veja o vídeo: