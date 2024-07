Com Parkinson ator Michael J. Fox toca ‘Fix You’ com Coldplay em festival; veja

O Coldplay convidou Michael J. Fox para tocar guitarra durante Fix You, uma das músicas tocadas pelo grupo no Festival de Glastonbury 2024, na Inglaterra.

Num dos momentos em que o ator se empolgou, Chris Martin disse “Go, Johnny, go, go, go!”, em referência à icônica cena do filme De Volta para o Futuro em que Marty McFly toca a música Johnny B. Goode, de Chuck Berry.

Michael J. Fox foi diagnosticado com a doença de Parkinson há cerca de 30 anos. Recentemente, ele teve outros problemas de saúde, como a cirurgia para a retirada de um tumor em 2018, mesmo ano em que fraturou o braço pelas dificuldades de locomoção num acidente doméstico.

Em 2016, o ator já havia participado de um show do Coldplay, na cidade de Nova York. Na ocasião, tocou Johnny B. Goode e foi celebrado pelo vocalista, que costuma ressaltar a importância de seu papel no filme para os membros do grupo.