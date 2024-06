VÍDEO: Lancha desgovernada colide em cerca após condutor sofrer parada cardíaca; veja

Uma lancha ficou desgovernada e sem piloto após um homem de 72 anos, que estava na embarcação, sofrer uma parada cardiorrespiratória e cair dela. Segundo o portal Metrópoles, a lancha fez movimentações perigosas e só parou momentos depois ao se chocar contra uma cerca. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (29), às margens do Lago Paranoá, no Distrito Federal.

Nas imagens registradas por banhistas, é possível ver a lancha à deriva, fazendo manobras pelo lago. Ainda de acordo com o portal, a embarcação ficou aos cuidados da Marinha.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h23. A vítima foi resgatada por pessoas que estavam no local e precisou ser reanimada pelos Bombeiros durante cerca de 40 minutos. Após ter os batimentos cardíacos restabelecidos, foi transferido para o Hospital de Base.

No local, foram encontradas dois banhistas que haviam acabado de cair de uma embarcação. Outro homem, de 65 anos, que também estava na lancha conseguiu sair sozinho da água e estava consciente e orientado. Um terceiro passageiro, não identificado, também caiu na água mas conseguiu sair sozinho e não estava no local. O acidente aconteceu entre a residência do presidente da República e a Ponte JK, próximo à JR Mecânica Náutica e Marina. A Polícia Civil e a Polícia Militar também atenderam a ocorrência no local.

