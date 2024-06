Italiano entra para o Guinness após mover três aviões ‘plantando bananeira’; veja

Um homem entrou para o Guinness World Records após puxar três aviões ultraleves, colocando-se de cabeça para baixo, em um aeroclube na Itália.

O que aconteceu

Matteo Pavone, de 31 anos, bateu um recorde mundial ao puxar, por meio de uma corda amarrada à cintura, três aviões ultraleves. Ele fez isso apoiando-se sobre as mãos, ou seja, “plantando bananeira”. Ele entrou para o livro dos recordes neste domingo (30).

Aviões foram preparados para ficarem mais pesados, e cada avião tinha 500 quilos. Para seguir o regulamento, os organizadores encheram os tanques de combustível e convidaram duas pessoas para permanecerem a bordo de cada ultraleve. As informações são do jornal Corrieri della Sera.

O comboio, pesando 1,5 tonelada, foi puxado por mais de 30 metros. A façanha foi realizada no Aeroclube Castelnuovo Don Bosco, na fronteira entre as províncias de Asti e Turim.

Pavone já havia batido dois recordes parecidos anteriormente. Em 2019, o ex-jogador de rugby rebocou um automóvel Golf e o guincho que o suspendia por três metros. A composição tinha 4 toneladas, e foi puxada com ele colocando-se de cabeça para baixo. Em 2023, ele movimentou uma SUV Hummer, de 2,2 toneladas, por vinte metros em 47 segundos, no autódromo de Monza, durante o programa de TV “The Record Show”.

Ideia nasceu como uma brincadeira e tornou-se sua especialidade. Pavone começou a experimentar a técnica de apoiar-se sobre as mãos em 2018, inspirado por algo que viu na TV. “Nasceu quase como uma brincadeira; vi isso na TV e pensei ser impossível. Aí experimentei e me apaixonei, entendi que dava para fazer”, contou ao Corrieri della Sera.

Pavone realiza treinos específicos para aplicar força enquanto se movimenta “plantando bananeira”. Isso inclui exercícios de academia, crossfit, e arrasto de pesos na posição vertical. “Ficar de pé é algo que qualquer um pode fazer com prática, mas arrastar um peso andando com as mãos é uma questão de prática intensa”, explicou.

O recordista conta com um treinador, um fisioterapeuta e um nutricionista. Os profissionais acompanham o italiano desde que ele ingressou no primeiro desafio do Guinness. Nos últimos meses, todo o trabalho esteve focado nos aviões, desde a ideia inicial até os ajustes finais nas semanas anteriores ao recorde.

Estou muito feliz por alcançar o meu terceiro Guinness World Records, que dedico à minha filha, Camilla. Escolhi esta data especificamente porque hoje é o aniversário dela. Sem a minha fantástica equipe eu não teria conseguido, este é um teste de mente e músculos em partes iguais, agradeço a todos que contribuíram.

Matteo Pavone

Veja o vídeo: