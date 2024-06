Mulher chama atenção ao usar capacete durante festa; veja o vídeo

Os acessórios costumam ser o complemento do look da mulherada nas festas. Durante o evento Viva Ilheús, uma mulher inovou e chamou atenção ao curtir a festa usando um capacete.

Um vídeo que circula na internet mostra ela no meio do povo, dançando ao som de Pedro Libe. Sem se importar com os risos, ela jogou os braços para cima e curtiu o show. Nos comentários da publicação, internautas fizeram suposição de que ela estaria se escondendo de alguém.

“Eu acho que ela está se escondendo do pastor kkkk”, brincou um. “O atestado que deu ao patrão kkk”, resenhou outro. “Ela só tinha um capacete e muita vontade de dançar”, destacou mais um.

Fonte: BNEWS