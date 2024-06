Após se mover 70 cm, passarela da capital é interditada ao uso público

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, Secretaria de Obras (Seop) e Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), interditou na manhã desta sexta-feira, 28, a Passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco.

“Equipes realizam o isolamento da passarela dos dois lados, porque uma movimentação de massa se deu do lado do Mercado do Primeiro Distrito e fez com que o tabuleiro da ponte se movimentasse cerca de 70 cm, o que traz uma preocupação e torna a área de risco. A interdição é para que a população não trafegue e nem fique por baixo da estrutura”, destacou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Carlos Batista.

Interdição foi efetuada em decorrência da inundação de fevereiro e março. Foto: Marcos Vicentti/Secom

De acordo com o coronel Carlos Batista, a interdição foi efetuada em decorrência da inundação que ocorreu em fevereiro e março, seguida por uma baixa muito rápida do rio.

“A Secretaria de Obras tem acompanhado, com o apoio do Deracre e o intuito do isolamento é procurarmos entender melhor o grau dessa movimentação que atinge também o entorno da passarela.