Retificadas as datas de posse do concurso público da Saúde do Acre

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 28, o governo do Acre, por meio das secretarias de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), publicou retificação que altera as datas, locais e horários de posse dos candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas na Sesacre.

Os candidatos deverão comparecer conforme o novo cronograma:

Rio Branco: dia 4 de julho de 2024, às 16h, no Auditório do Sebrae – Av. Ceará, 3693, Jardim Nazle.

Cruzeiro do Sul: dia 2 de julho de 2024, às 10h, na Coordenação Regional de Saúde do Juruá – Rua Leopoldo de Bulhões, 216, Bairro do Alumínio.

Para obter mais informações sobre o concurso público, os candidatos podem entrar em contato com a Sesacre pelo telefone (68) 3215-2621 ou com a Sead, das 8h às 12h e das 14h às 17h, pelo e-mail: concursos.gov@gmail.com.

Confira o edital completo.