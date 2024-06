Há 25 anos, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) teve início na Polícia Militar do Acre (PMAC) e, desde então, vem marcando uma diferença significativa na vida de gerações de crianças, adolescentes e pais. Nesta sexta-feira, 28, foi realizada uma formatura para celebrar a data. Com a presença de mil formandos de escolas da rede pública de ensino, o evento aconteceu nas instalações da Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco.

Criado com o intuito de atuar na prevenção e coibir o envolvimento de crianças e adolescentes com drogas e violência, o Proerd é um exemplo notável de como a atuação preventiva pode moldar positivamente o futuro das pessoas e a atuação junto às comunidades escolares é o grande alvo para o sucesso consolidado.

A atuação do policial militar junto aos estudantes não se limita a informar sobre os perigos das drogas; ele constrói relações de confiança entre os alunos e os policiais militares. Esse contato próximo não apenas educa, mas também inspira as crianças e adolescentes a fazerem escolhas conscientes e saudáveis, fortalecendo sua mentalidade e auxiliando na construção de um cidadão de bem.

Para Renata Ribeiro, mãe de aluno do Proerd, o programa foi muito importante para seus filhos. “O que está em nosso alcance nós fazemos e é muito importante essa parceria com os pais, escola e polícia por meio do Proerd. É meu segundo filho que faz o Proerd. Meu filho de 10 anos passou agora e tenho mais um filho de 20 anos que também fez o programa e foi maravilhoso, nunca teve envolvimento com drogas ou criminalidade”, disse.

O secretário adjunto de Administração e Finanças da Secretaria de Educação, Reginaldo Prates, reafirmou a parceria. “Esses policiais militares se empenham para levar essa mensagem e conscientização para as crianças, o Proerd ensina a dizer não às drogas e combate a violência, estamos sempre à disposição para continuar trabalhando juntos pelo bem de nossa sociedade”, pontuou.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, enalteceu o Proerd. “É um dia importante. A formatura do Proerd é uma vacina, é o que costumo dizer. É uma vacina contra o crime, contra a violência é o momento onde as crianças aprendem a dizer não aos malefícios das drogas a evitarem a violência. O programa é relevante e desempenha um papel formidável, que é de ajudar a formar adultos saudáveis e cidadãos de caráter”, finalizou.