Vídeo mostra assassinato de dupla que planejou sequestro de Sérgio Moro; veja

Imagens do presídio de segurança máxima flagraram as mortes dos membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), acusados de planejarem o sequestro do senador Sérgio Moro (União Brasil–PR). Eles foram assassinados nas dependências do presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Era hora do almoço, no dia 17 de junho, quando houve o “acerto de contas” interno da facção criminosa. Reginaldo Oliveira de Souza, conhecido como ‘Rê’, e Janeferson Aparecido Mariano Gomes, o ‘Nefo’, tinham 48 anos.

Assista:

Para matá-los no local conhecido como reduto do PCC, os suspeitos usaram um punhal e um canivete artesanal. Os dois haviam sido presos, no ano passado, pela Polícia Federal (PF). A ordem dos homicídios partiu do entendimento de que eles falharam na missão e deixaram rastros do plano.

Fonte: BNEWS