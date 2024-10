Lançado programa Insemina+ no Juruá; medida atende a pecuaristas de toda a região

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), lançou neste sábado , 19, o programa Insemina+, em Cruzeiro do Sul, para a região do Juruá. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a pecuária local, promovendo o melhoramento genético do rebanho por meio de inseminação artificial. A ação pretende alavancar a produtividade dos produtores rurais, gerando mais qualidade e rentabilidade na produção de carne e leite.

O programa é fruto de uma parceria entre o governo do Estado, a Universidade Federal do Acre (Ufac), a Associação Brasileira de Zebuínos (ABZ) e uma empresa privada de assessoria agropecuária. A união dessas entidades visa oferecer suporte técnico e científico, além de recursos para os pequenos e médios produtores da região, potencializando o desenvolvimento econômico local e fortalecendo a cadeia produtiva da pecuária no Acre.

O gestor da Seagri em Cruzeiro do Sul, Marcos Pereira, destacou a importância do programa para a economia do Juruá, uma região que tem na pecuária uma de suas principais fontes de renda. “Com o Insemina+, estamos trazendo tecnologia e inovação para os nossos produtores, garantindo mais competitividade no mercado e qualidade no produto final. Essa é uma forma de incentivar a permanência do homem no campo com melhores condições de trabalho e produção”, afirmou.

O papel da Ufac na iniciativa é fundamental, oferecendo suporte científico e técnico para garantir o sucesso do programa. Além disso, a Associação Brasileira de Zebuínos contribui com o material genético e o conhecimento sobre a raça zebuína, uma das mais adaptadas às condições da região. A empresa privada, por sua vez, oferece a assessoria técnica necessária para garantir o êxito na inseminação artificial, fornecendo orientação aos produtores sobre manejo, nutrição e sanidade do rebanho.

Produtores locais já demonstram otimismo com a iniciativa, vendo no programa uma oportunidade de melhorar a qualidade genética dos animais e, consequentemente, aumentar a produtividade. “Esse tipo de apoio é essencial para nós, pequenos produtores. Vai permitir que a gente aumente a produção de leite e carne, sem precisar aumentar o número de animais, apenas melhorando a qualidade”, afirmou Everton Carvalho, pecuarista da região.

Pecuaristas da região do Juruá devem oferecer boa estrutura para a concretização do programa em suas propriedades. Foto: Diego Silva/Secom

O Insemina+ também reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável da pecuária no Acre, ao promover práticas que visam o aumento da produção de forma responsável e eficiente, respeitando o meio ambiente.

Com o lançamento do programa, o governo do Estado reafirma sua política de incentivo à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural, buscando transformar o Juruá em um polo de referência na produção agropecuária de qualidade, gerando empregos e fortalecendo a economia local.