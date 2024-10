Filme sobre Chico Mendes terá 30% da equipe composta por acreanos

O filme sobre o ambientalista Chico Mendes, que será gravado no Acre entre 2025 e 2026, terá 30% da equipe e do elenco composta por pessoas do Estado. O filme é uma produção do Estúdio Escarlate, de São Paulo, com apoio do Comitê Chico Mendes e da família de Chico Mendes, que deram anuência para o projeto. O diretor do filme é Sérgio Machado e o co-produtor e co-roteirista é o cineasta Sérgio de Carvalho, que vive no Acre e é diretor do premiado Noites Alienígenas.

“O projeto está com compromisso com os fazedores de cultura local. Entre equipe e elenco, 30% vai ser acreano. Tem um compromisso firmado com o comitê Chico Mendes, com a família dele, que serão pessoas do Acre e do norte do Brasil. É uma contrapartida do projeto e a gente precisa valorizar os profissionais, tanto criativos quanto técnicos do Acre. A gente está na fase de captação, de elaboração de projeto, de roteiro, nessa parte de encontrar os parceiros”, pontua Carvalho.

Ele conta ainda que o ator Bruno Gagliasso, que é produtor associado do filme, poderá fazer parte do elenco. Mas o que está confirmado até agora é que o ator Jorge Paz vai interpretar o Chico Mendes. “O Bruno Gagliasso ainda não está confirmado no elenco. Ele é produtor associado, por isso que ele está participando de todas as agendas do filme, que pretende ser totalmente sustentável, sem impacto ambiental nenhum, feito inédito, que é condizente com a história do Chico”, relatou Sérgio.