Sine oferta mais de mil vagas de emprego nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) oferece 1.019 vagas de emprego nesta segunda-feira, 21, para candidatos com nível fundamental e médio. Algumas dessas oportunidades são voltadas para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, é necessário atualizar o cadastro no Sine. Caso o candidato ainda não possua cadastro, deve comparecer ao Sine com os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, RG/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço. As vagas variam desde promotor de vendas a social média.

O Sine, órgão vinculado ao Governo Federal, encaminha até cinco candidatos para cada vaga ofertada, permitindo que a empresa contratante escolha o profissional mais adequado.