Vídeo: 7 detentos fogem de prisão e tentam furtar carros; 4 foram recapturados; veja

Sete detentos fugiram do Presídio de Boa Esperança, em Minas Gerais, e tentaram furtar veículos na noite de terça-feira (25).

O que aconteceu

Presos teriam escapado por buraco cavado na parede de uma das celas. A unidade prisional apura as circunstâncias da fuga por meio de um procedimento interno, informou a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança de MG.

Vídeos mostram fugitivos tentando furtar veículos. Uma câmera de segurança registrou a movimentação de homens vestidos com uniformes prisionais. Alguns deles tentaram arrombar um carro, enquanto outros correram pela rua.

Sete homens conseguiram fugir. David Cesar Souza, Felipe Henrique Silva, Igor da Silva Miquelino e Maycon Douglas Marques Neves já foram recapturados. Bruno Pereira dos Santos, de 27 anos, João Pedro Silva Pereira, de 19 anos, e Julio Cesar Bento, de 28 anos, seguem foragidos.

A população pode auxiliar nas buscas com ligações anônimas. As informações podem ser enviadas ao Dique Denúncia (número 181) de maneira totalmente sigilosa. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município de Minas Gerais.

O UOL perguntou à Polícia Civil se foram registrados furtos de veículos na região do presídio após a fuga, mas a corporação não respondeu. “A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou procedimento investigativo a fim de apurar as circunstâncias que envolvem a fuga de presos, ocorrida na noite de ontem (25/6), em Boa Esperança, no sul de Minas”, disse a polícia em nota.